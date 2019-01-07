Учёные выяснили: ожирение усиливает тревогу

Врачи из клиники Майо (один из крупнейших медицинских исследовательских центров в мире) и учёные из Университета Ньюкасла нашли связь между ожирением, старением и тревогой. Старение организма ускоряется от ожирения, а тревога усиливается от старения. Об исследовании, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает Science Daily.

Исследования на мышах показали, что у зверьков, которые имели больше жировых клеток в области мозга, контролирующих тревогу, было также значительно увеличено количество стареющих клеток. Стареющие клетки учёные назвали зомбиклетками, они не умирают, но и не выполняют функции нормальной клетки. Из-за чего увеличивается и тревожность.

Очистив клетки с помощью сенолитических препаратов, учёные выяснили, что тревожное поведение снижается. Однако они также утверждают, что предстоит ещё много работы, прежде чем они смогут сказать, что новые препараты безопасны и эффективны.

- Мы не хотим, чтобы люди повсеместно принимали такие препараты, когда лекарства ещё находятся на ранних стадиях исследования. Пока они предназначены для людей с тяжёлыми заболеваниями, которые согласились на испытания, - рассказал доктор Джеймс Киркланд, один из старших авторов исследования.

Доктор Киркланд говорит, что обычно от открытия нового препарата до клинического испытания уходит около 17 лет. Однако его команда смогла доказать эффективность лекарств в испытаниях за три года, что, скорее всего, поможет ускорить промышленное изготовление сенолитических препаратов, убивающих зомбиклетки. Уничтожение неработающих клеток поможет замедлить прогрессирование возрастных расстройств.