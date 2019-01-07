Точный гороскоп на понедельник

Гороскоп на сегодняшний день не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу завтра вам будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели. Звезды также подсказывают, что решительность уместна и в любви. Обычно в любви нет простых путей, однако к завтрашнему дню это практически не относится. Самыми эффективными могут оказаться проверенные веками методы: цветы, шампанское, ресторан. Звезды завтра нацелены не столько на романтику, сколько на конкретный результат. Воспользуйтесь этим, чтобы расставить все точки над i.

Овен

Сегодня Овен, независимо от своего житейского и профессионального опыта, имеет шанс узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с его работой, увлечениями или же с ближайшим окружением. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп завтра именно к этому и склоняет Овна. Звезды советуют ему держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации - это обогатит Овна новыми знаниями.

Телец

Сегодня звезды гороскопа дают Тельцу парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем он занимается. Даже если Телец - пылкий энтузиаст своего дела, завтра ему лучше работать в автоматическом "конвейерном" режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны. "Не усложняй!" - девиз завтрашнего дня. Дело в том, что любые попытки Тельца полноценно включиться в работу едва ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и завтра - именно такой день.

Близнецы

Залогом успеха Близнецов в делах станет лозунг "Знание - сила!". Им стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Близнецам есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Близнецов в голове, тем больше новых дверей откроется перед ними. И тем заманчивей окажутся перспективы.

Рак

День для Рака будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята им из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Рак почерпнет из энциклопедий, другую - из соцсетей, третью - от окружающих, а четвертую и вовсе составят его догадки. Но это не должно его смущать: чем больше сведений - тем лучше! Завтра Рак будет отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.

Лев

Лев будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Льве-начальнике, его подчиненным можно лишь посочувствовать! Завтра для Льва не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у него припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Льву лучше не подходить. Да и по неважным тоже.

Дева

Залог успеха Девы в делах - это люди, которые ее поддерживают. В одиночку Дева не сделает и малой части того, что задумала, зато опираясь на единомышленников, способна перевыполнить план! Кроме того, Дева может с удивлением обнаружить среди лояльных ей людей даже тех, от кого она этого никак не ожидала. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Дева завтра может смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.

Весы

День Весов обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Им придется побегать и попотеть, однако при этом они сумеют с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в их руках! Не исключено, что именно заслуги завтрашнего дня со временем обернутся для Весов переменами к лучшему в их жизни.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет буквально излучать успех! Его внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Скорпиону не надо завтра делать, - это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот - выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас - приятно удивит результат.

Стрелец

Лучше всего Стрельцу будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним он сумеет подойти творчески. В самой незамысловатой работе Стрелец способен обнаружить свою изюминку, и это раскрасит его будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Стрельцу лучше держаться в стороне - завтра его мышление не отличается глобализмом, и он рискует упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Стрелец вряд ли сумеет за ней успеть.

Козерог

Козерога ожидает успех во всем, что связано с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды гороскопа советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не бывал. Завтра Козерог имеет возможность убедиться в том, что ученье - это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.

Водолей

Сегодня Водолей будет испытывать настоящий прилив энергии и сил! Его решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако в то же время день склоняет его к резкости и безапелляционности, а его решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды гороскопа завтра советуют Водолею во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Водолей не прогадает!

Рыбы

Сегодня Рыбам в делах следует быть как можно внимательнее - особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где их хотя бы теоритически может ожидать подвох. День склоняет Рыб к рассеянности, из-за чего есть большой риск что-нибудь проглядеть или понять не так, как нужно. Поэтому совет Рыбам простой: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью завтра кто-то воспользуется.