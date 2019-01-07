Весь класс смеялся над ним, когда он подарил учительнице эту коробку. Но посмотрите,что было дальше - ВИДЕО
7 января 2019 22:30 767
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Источник:Я В ШОКЕ!
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