Модель из Азербайджана сделал предложение возлюбленной на берегу Каспия - ВИДЕО

Азербайджанец, модель, участник всемирного конкурса красоты от России Иго (Игамеддин) Гусейнов на берегу Каспийского моря сделал предложение своей возлюбленной, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.



Избранницей Иго Гусейнова стала блогер Лейла Ланд.



Известный фотограф Нико Аббасов разместил в социальной сети Instagram пост о сделанном романтическом предложении своего приятеля.



"Наконец-то вместе с Иго мы смогли реализовать предложение руки и сердца. Все придумали всего за два дня. Спасибо всем друзьям, которые помогли нам. Будьте счастливы", - написал Н.Аббасов.

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