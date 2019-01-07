Роулинг раскрыла шокирующий факт о Хогвартсе

В школе чародейства и волшебства Хогвартс не было ванных комнат до XVIII века. Спустя 21 год после публикации первой книги о Гарри Поттере ее автор Джоан Роулинг поделилась подробностями гигиены в замке. Об этом написало издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на 360tv.ru.

Джоан Роулин написала в официальном аккаунте поттерианы сети микроблогов Twitter о том, что в Хогвартсе не всегда были ванные комнаты. Ведьмы и волшебники просто ходили в туалет там, где хотели, а потом применяли заклинания исчезновения, чтобы удалить доказательства сделанного. Лишь в XVIII веке обладатели волшебных палочек подсмотрели систему сантехники у маглов и реализовали подобное в Хогвартсе.

Автор серии романов о волшебнике Гарри Поттере и его друзьях нередко добавляет фрагменты информации о своих персонажах, чтобы интерес к ним не угасал. Но подобные физиологические подробности шокировали поклонников волшебного мира.

Некоторые поклонники саги удивились: с чего бы это автор решила поделиться именно такой информацией.

"Некоторые вещи лучше оставить недосказанными. Это, безусловно, одна из тех вещей", - высказала свое мнение пользовательница Alesandra, и с ней согласилось немало людей.

Многие оставили под постом откровенно негативные комментарии. В основном в виде картинок с мемами и gif-анимации.

Были даже такие, кто перечитал роман и нашел несоответствие новой информации с фактами, приведенными в книгах.

"Куда все это исчезает? Разве в "Дарах смерти" не было сцены, где Гермиона говорила о законах преобразования, утверждая, что вы не можете сделать вещи из ничего и вы не можете фактически изгнать что-то в небытие? Я имею в виду, ЭТО должно куда-то идти", - написала rhianna. ‏

Кое-кто даже провел целый урок истории для подписчиков, будучи разочарованным новыми подробностями о жизни волшебников.

"У маглов давно была отличная система сантехники. На Крите работала система промывки туалетов еще в 1400 году до нашей эры. В средневековых замках маглов существовали ванные комнаты. Во время правления ханской династии (200 год до нашей эры) и в Индии (2300-1800 годы до нашей эры) были туалеты. Волшебники, однако, оказались не настолько продвинутыми", - оставил комментарий пользователь genessa.

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