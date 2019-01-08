Где находится центр Вселенной - ВИДЕО

Человек изучает космос уже не первое столетие. В середине прошлого века космонавтам покорилось околоземное пространство, а благодаря усилиям инженеров и конструкторов, создавших космические аппараты, мы узнали, как выглядят другие планеты Солнечной системы и что на них происходит. Однако у астрономов по-прежнему много работы: всё более совершенная техника позволяет им изучать настолько удалённые миры, что сложно даже представить.

Тем не менее, сегодняшние знания учёных о Вселенной ничтожны, а это значит, что мы постоянно будем слышать об открытиях в этой области. И один из самых интригующих вопросов, над которым бьются специалисты, звучит так: есть ли центр у Вселенной?

Общепринятая теория возникновения Вселенной гласит, что 13,77 миллиарда лет назад из одной точки с бесконечной плотностью и температурой в результате взрыва образовалась ранняя Вселенная. Расширяясь и охлаждаясь, она достигла сегодняшнего состояния, но и оно не статично, поскольку охлаждение и расширение продолжается. Логично предположить, что центр Вселенной находится в точке, где и произошёл взрыв. Так как же определить её место? Ищите ответ в ролике, представленном Day.Az со ссылкой на Рамблер.

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