Археологи нашли в Египте монеты и терракотовые фигурки

В результате раскопок первого в регионе эллинистического города Береника Трогодитика были обнаружены древние монеты, фигурки из обожженной глины и остатки черепа слона. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Примерный возраст артефактов составляет более двух тысяч лет. Предметы были найдены на вершине кораллового рифа.

Город был найден еще в 1818 году, однако активные исследования начались почти через сто лет, в 2012 году. Ученые полагают, что крепостные стены должны были защищать порт со стороны Красного моря. Следы серьезных укреплений обнаружены на северной и северо-восточной сторонах города.

В трех больших дворах расположены руины мастерских, магазинов и бассейнов. Кроме того, найдено сооружение длиной 160 метров и шириной 80 метров.

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