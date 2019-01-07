Ученые нашли в «акустических атаках» на дипломатов США следы сверчков

На одной записи "акустической атаки" на дипломатов США во время приезда на Кубу в 2016 году на самом деле запечатлено пение очень громкого сверчка. К такому выводу пришли ученые, написала газета The New York Times. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в ноябре 2016 года американские дипломаты жаловались на постоянные и странные звуки. Позже у дипломатов появились такие симптомы, как головные боли, тошнота и потеря слуха. Обследование около двадцати дипломатов показало признаки сотрясения мозга и других травм, после которых появилась версия "акустических атак" на дипломатов из США.

Как отмечает NYT, на фоне международного скандала в СМИ широко распространилась аудиозапись, сделанная дипломатами и опубликованная агентством Associated Press. Александр Стаббс из Калифорнийского университета в Беркли и Фернандо Монтеалегре из Университета Линкольна в Англии пришли к выводу, что звуки на аудиозаписи издавали сверчки. Они предупреждают, что эти выводы не означают, что дипломаты не подвергались атакам.

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