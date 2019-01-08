Какие инфекции можно подхватить в зале

Люди посещают тренажерный зал для того, чтобы быть здоровыми, но нередко визиты в зал оборачиваются проблемами со здоровьем.

Зал - это место, где люди усиленно тренируются и потеют, влажная среда - это идеальные условия для развития бактерий, вирусов и грибков. Эта информация не должна отпугнуть вас от тренировок, она должна натолкнуть вас на мысли о собственной безопасности. Day.Az со ссылкой на fiteria.ru представляет список из самых распространенных инфекций, обитающих в любом зале.

Стафилококк

Это самая распространенная бактерия в тренажерном зале, стафилококковая инфекция вызывает кожные проявления - высыпания, гнойные прыщи и отеки. Бактерии попадают в организм через дыхательные пути, а также через порезы на коже, поэтому следует избегать контакта кожи с тренажерами, особенно если есть открытые раны. После посещения зала будет нелишним провести антисептическую обработку гаджетов.

Грибок стопы

Эта грибковая инфекция живет во влажных носках, полотенцах, а также обуви. Грибок стопы появляется в неприятном запахе и зуде между пальцами. Чтобы избежать грибка, нужно избегать ходьбы по залу босиком, а также часто менять носки.

Если вы сильно потеете, то переодевайте носки несколько раз во время тренировки, так ноги и обувь останутся сухими.

Грипп

Вирус гриппа передается воздушно-капельным путем, в период сезонных обострений опасным становится любое общественное место, в том числе и тренажерный зал. Вирусы оседают на поверхностях тренажеров, для снижения риска заразиться на тренировке не тяните руки к глазам, носу и рту.

Герпес

Вирус герпеса вызывает заболевание, самым ярким симптомом которого являются волдыри на губах. Инфекция распространяется при попадании вируса в открытую рану, поэтому перед посещением зала нужно позаботиться, чтобы все ранки на теле были надежно закрыты.

Подошвенная бородавка

Это вирусная инфекция, которую вызывает вирус папилломы человека. Этот вирус любит влажные места, он проявляется в виде небольших мягких образований на стопах и ладонях. Для того, чтобы защитить себя от подошвенных бородавок, нужно избегать контакта с загрязненным оборудованием и чаще менять носки на сухие.

Стригущий лишай

Данная грибковая инфекция атакует верхний слой кожи и приводит к его отшелушиванию. Обычно поражение представляет собой круглую область на открытом участке кожи. Стригущий лишай тоже очень любит влажную среду, это идеальные условия для его размножения. Для защиты от стригущего лишая избегайте использование общих ковриков в зале, а также предпочитать более закрытую спортивную одежду.

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