Как тратят деньги миллионеры - ВИДЕО
Миллионеры, у которых есть всё, что только можно вообразить, совершают порой экстравагантные поступки. Миллионы долларов позволяют им реализовывать любые прихоти, и они охотно этим пользуются.
1. Джоселин Вильденштейн. Джоселин была замужем за миллионером Алеком Вильденштейном и после развода с ним получила огромное состояние. Дама решила стать похожей на кошку с помощью пластических операций, но превратилась в настоящего монстра. Удивительно, но сама Джоселин не считает собственную внешность чудовищной и продолжает эксперименты, хотя уже потратила на операции 4 миллиона.
2. Роберт Кларк Грэм. Американский оптик изобрёл небьющиеся линзы для очков, и эта разработка принесла ему миллионные доходы. Но Грэм осознал, что его реальное предназначение - улучшить человеческий род. В конце семидесятых он открыл в Калифорнии банк спермы и пригласил быть донорами спермы нобелевских лауреатов. Увы, большинство учёных получает премию в преклонном возрасте, когда качество сперматозоидов сильно снижено. В итоге в банк обратилось всего три титулованных донора. Зато сам Грэм получил Шнобелевскую премию.
3. Джефф Бэзос. Предприниматель, создавший Amazon.com, включился в проект по сооружению гигантских вечных часов. Джефф вложил в проект 42 миллиона долларов, и сооружаются они на участке земли, принадлежащем Безосу, в районе горы Дьябло. Предполагается, что часы проработают 10 000 лет. Для сравнения можно сказать, что возраст пирамиды Хеопса - примерно 4 500 лет.
Из ролика, представленного Day.Az со ссылкой на Рамблер, вы узнаете, на что ещё тратят деньги богачи.
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