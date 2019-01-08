Как научиться засыпать мгновенно
Кому приятно ворочаться половину ночи в постели, зная, что утром предстоит важная встреча? Если с вами такое тоже бывало, то для вас Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет приёмы, которые помогают заснуть в течение нескольких минут.
1. Если заснуть не получается, устройте лёгкий перекус. Налегать на хлеб и колбасу не стоит, лучше съесть чайную ложку мёда.
2. Если вам никак не удаётся устроиться с комфортом, то поместите под колени подушку. При этом спина примет анатомически правильное положение, мышцы расслабятся, и вы быстро заснёте. Если вы любите спать на боку, то расположите подушку между ног, такая поза тоже способствует расслаблению.
3. Используйте способ "4-7-8", позаимствованный у йогов. Для начала лягте удобно, потом расслабьте мышцы лица. Язык поместите на нёбо и слегка прижмите к верхним зубам. Выдохните весь воздух из лёгких через рот, затем спокойно вдыхайте через нос, считая до 4, задержите дыхание на 7 счётов, выдохните через рот, считая до 8. Весь цикл повторите четырежды, и сон не заставит себя ждать.
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