Первые кадры новых серий «Игры престолов» попали в сеть - ВИДЕО

Телекомпания HBO опубликовала на YouTube первые кадры из финального восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В тизере сериалов, которые выйдут на HBO в 2019 году, можно увидеть, как вместе собираются молодые герои "Игры престолов: Санса Старк, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу. Кроме этого, в тизере есть кадры из "Хранителей", "Настоящего детектива", "Большой маленькой лжи", "Чернобыля".

Премьера последнего сезона "Игры престолов" должна состояться на телеканале в апреле 2019 года.

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