Какой ресторан лучше сразу покинуть

Несколько факторов, которые помогут быстро определить, чего вам на самом деле стоит ожидать от заведения.

Никто не хочет за собственные деньги портить себе отдых. Поэтому если вы пришли поужинать в новое место, то обратите внимание на несколько признаков, по которым вы скорее всего распознаете плохой ресторан. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет эти признаки:

Официанты долго не обращают на вас внимание

Персонал ресторана игнорирует посетителей? Смело вставайте и прощайтесь с заведением навсегда. Равнодушие к посетителю - всегда самый верный признак плохого ресторана.

Слишком большое меню

Если вам в качестве меню принесли парочку томов "Войны и мира", то обратите на это внимание. Заведения, в которых меню огромное, скорее всего пытаются угодить всем, но выходит не очень. Скорее всего, ваш заказ повар будет готовить в спешке и используя наиболее универсальные продукты. Исключения составляют рестораны с уже сложившейся репутацией.

Слишком скудное меню

Да, это правило работает и в обратную сторону. Если вы пришли в место, именуемое "рестораном", а в меню заведения указан лишь картофель фри да грибной суп, лучше отужинать в другом месте.

Грязная уборная

Как театр начинается с вешалки, так и ресторан, простите, с туалета. По чистоте уборной комнаты вы можете понять, насколько внимательно хозяева заведения относятся ко всем аспектам ресторанного бизнеса. Ведь в действительно хорошем месте должен блестеть не только зал для гостей.

Штрафы за разбитую посуду

В уважающих себя заведениях нет прейскуранта за битье посуды. Если вы видите такое "меню", то либо ресторан мелочится и экономит на всем, либо в заведение часто захаживает буйная публика. Соседей-дебоширов лучше избегать и держаться от них стоит подальше. Вариант решения проблемы - пересесть в другой ресторан.

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