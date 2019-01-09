Врач увидел по телевизору нечто странное на шее у телеведущей. Не теряя времени, он сразу же ее нашел - ВИДЕО
9 января 2019 09:15 221
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Источник:ЭфайШоу
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