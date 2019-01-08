Российские ученые создали препарат от астмы, не имеющий аналогов в мире

Российские ученые разработали препарат, способный блокировать один из основных механизмов астмы - хроническое воспаление бронхов, сообщает Day.Az со ссылкой на "Известия".

Специалисты "Института иммунологии" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали средство, позволяющее пациентам избежать приступов удушья. Ученые отмечают, что лекарство будет воздействовать на причину возникновения болезни, а не просто бороться с симптомами.

Препарат прошел стадию доклинических испытаний. Специалисты на мышиной модели развития астмы доказали, что ингаляционное введение вещества приводит к значительному снижению воспаления тканей бронхов.

Как пояснил директор института, член-корреспондент РАН Муса Хаитов, созданное вещество на молекулярном уровне блокирует синтез белка "виновника" воспаления интерлейкина-4, который запускает процесс развития аллергических заболеваний.



В препарат войдут два компонента - молекула миРНК (малые некодирующие молекулы РНК ), останавливающая выработку ИЛ-4, а также катионный пептид, который позволяет точно доставить вещество в наиболее важные для остановки воспаления участки клетки.

Вследствие взаимодействия с препаратом ферментные системы организма "разрезают" матричную РНК ИЛ-4, содержащую информацию о первичной структуре белка. В результате ИЛ-4 не вырабатывается, а аллергическое воспаление значительно ослабляется.

Завотделом респираторной медицины Имперского колледжа Лондона профессор Себастьян Джонсон рассказал газете, что в США и Великобритании на разных стадиях исследований находятся препараты, работающие по аналогичному принципу, но российским ученым удалось показать, что именно ИЛ-4 играет центральную роль в развитии воспаления нижних дыхательных путей.

Специалисты считают, что препарат будет востребован и эффективен для пациентов. По словам профессора Томского государственного университета, врача иммунолога-аллерголога Ольги Федоровой, у этого лекарства нет аналогов в мире.



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