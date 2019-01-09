Страны, в которых женщинам приходится нелегко

В мире все еще много стран, где женщины ежедневно подвергаются насилию, репрессиям и дискриминации, их принудительно выдают замуж или даже продают в сексуальное рабство, им доступны далеко не все профессии, а те, что доступны, оплачиваются в разы меньше, чем те же специальности у мужчин. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о странах, которые международные специалисты признали худшими для проживания женщин.

Индия

По индийским обычаям замужество предполагает богатое приданое, поэтому в бедных семьях девочка - нежелательный ребенок. По данным индийского министерства здравоохранения, в год делается 700 000 абортов девочек. Женщин в Индии значительно меньше половины, 70% из них регулярно подвергаются насилию в семье. На улицах индианкам находиться не менее опасно: преступления в отношении женщин совершаются в два раза чаще, чем в отношении мужчин.

Египет

В глухих деревнях и даже на окраинах крупных городов женщин в этой стране принуждают к браку, а в некоторых поселениях продажа девушек потенциальным мужьям - основная статья доходов. Здесь девушка не имеет права выходить замуж за человека, который исповедует не ислам. Если она все-таки решится на этот отважный шаг, то ребенка от этого брака отдадут на воспитание мужчине-мусульманину.

Сомали

В этой стране девочек подвергают обрезанию, чтобы они не могли получать удовольствие. При этом сама процедура часто проводится в антисанитарных условиях и без анестезии, поэтому обрезание может закончиться летальным исходом.

Ирак

Похищение девочек в возрасте 9-12 лет террористами с целью сексуального рабства в этой стране стало нормой. Из-за этого родители боятся отправлять дочерей в школу, общая грамотность женщин в стране снижается быстрыми темпами.

Пакистан

В этой стране нет законов против насилия в семье, поэтому 90% женщин регулярно становятся жертвами жестокого обращения. Кроме того, в некоторых районах Пакистана за преступления мужей принято насиловать их женщин. Считается, что за грехи мужчин должны отвечать женщины.

Судан

Положение женщин в Дарфуре (регион на западе Судана) очень сложное: похищения, изнасилования и принудительные выселения происходят здесь регулярно. По конституции здесь запрещена дискриминация женщин, но на самом деле все иначе. Часто малолетних девочек принуждают вступать в браки со взрослыми мужчинами.

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