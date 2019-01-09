Тайные послания в сюжетах известных мультфильмов - ВИДЕО

Есть мнение, что голливудские мультфильмы снимаются не только для детей, но и для взрослых. Родители, которые пришли с малышами в кинотеатр, видят в сказочных историях шутки и намёки, которые их наследникам пока непонятны. И иногда найти в мультике "второе дно" куда интереснее, чем следить за сюжетной линией. Пересмотрите ещё раз популярные истории и убедитесь в этом. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о нескольких посланиях, которые передали нам создатели мультипликационных фильмов.

В мультиках частенько появляются персонажи из других историй. Начало этой традиции положил сам Уолт Дисней, поэтому в мультиках студии мы постоянно видим гостей. Например, в сказке про Алладина появляется чудовища из мультфильма "Красавица и Чудовище", а в "Корпорации монстров" можно лицезреть рыбку Немо.

Один из самых "пожилых" мульт-героев - Микки-Маус присутствует почти во всех мультиках студии Disney. Присмотритесь повнимательнее, вы обязательно увидите ту или иную часть мышонка в сказочных киноисториях.

Мультфильмы объединяет тайное сообщество "А113". В одном из кадров обязательно попадается номер "А113", это может быть дверь в гостинице, номер автомобиля или маршрут поезда. Секрет прост: в комнате с таким номером обучают специалистов по анимации в Калифорнийском институте искусств.

О других тайных посланиях в сюжетах известных мультфильмов можно узнать из представленного ниже видео.

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