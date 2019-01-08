Во всем мире мирные жители запасаются оружием - ИССЛЕДОВАНИЕ

За последние несколько лет во всем мире резко возросло количество огнестрельного оружия, принадлежащего гражданскому населению. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Wall Street Journal.

Издание приводит исследование швейцарской организации Small Arms Survey, в котором говорится, что по итогам 2017 года общее количество стрелкового оружия в мире достигло 1 млрд, что на 32% больше, чем в 2006 году.

Сообщается, что 85% этого оружия находится на руках у гражданского населения - 857 млн единиц, у военных - 133 млн (13%), у правоохранительных органов - 23 млн (2%).

Больше всего оружия находится у гражданского населения в США - 393,3 млн единиц. На втором месте Индия - 71,1 млн, на третьем Китай - 49,7 млн, на четвертом Пакистан - 43,9 млн, на пятом Россия - 17,6 млн.

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