Чем вредно спать на диван-кровати

Диван-кровать - непременный атрибут большинства советских квартир. В небольших комнатках они были настоящим спасением, днем совмещая функции гостиного дивана, а ночью - полноценной кровати. С той поры много что изменилось: стали другими квартиры, значительно расширилась жилплощадь, увеличилось количество комнат, но любовь к диван-кроватям на постсоветском пространстве осталась прежней.

Как передает Day.Az со ссылкой на umnaja.ru, эксперты Ассоциации здорового сна США уверены, что ни один даже самый лучший диван не может сравниться по комфорту и возможностью получить здоровый сон с кроватью, оснащенной качественным матрацем. В США и Западной Европе не принято использовать диван в качестве постоянного спального места. Это, как правило, мебель для гостиной, на которой только сидят и лежат у телевизора, но недолгое время. Основной сон должен быть только в кровати. Даже если спальня очень маленькая, средний западноевропейский или американский житель все ее пространство займет большой удобной кроватью.

Роман Бузунов, президент российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук, ведущий российский эксперт по бессонице, храпу, апноэ сна поясняет, что сама конструкция диванов в большинстве своем для длительного сна непригодна. Все они слишком жесткие для такой процедуры. И даже, если человек привык к такому ложу, его спина будет продолжать испытывать неудобства и "оповещать" об этом периодическими болями.

Дело в том, что на месте, где непосредственно лежит тело, возникают опорные точки повышенного давления. Как правило, это плечи, колени, ребра, крестец. То есть, нагрузка на тело распределяется неравномерно, из-за чего нарушается кровообращение в конечностях, а позвоночник вынужден приспосабливаться к неудобному положению тела. Доктор Бузунов согласен с западными специалистами, утверждающими, что только кровать может обеспечить здоровый крепкий сон и идеальные условия для спины.

Что же касается диванов, то Роман Бузанов называет еще целый ряд причин, по которым не стоит постоянно спать на диван-кроватях. Во-первых, их конструкция такова, что они имеют как минимум один сгиб. И это, пожалуй, лучший вариант. Чем компактнее диван-кровать, тем больше он складывается, следовательно, больше сгибов имеет. А каждый сгиб - это неровная поверхность, неудобное расположение спины, искривление позвоночника.

Во-вторых, любая обивка собирает очень много пыли, в которой заводятся пылевые клещи. Они являются источником острых респираторных заболеваний, аллергических реакций.

Руководитель кафедры микробиологии и иммунологии медицинского центра при Нью-Йорском университете утверждает, что именно в обивке мягкой мебели самая большая концентрация пыли. В этом смысле диваны для сна представляют наибольшую опасность. А вот современные матрасы, основу которых составляет пенополиуретан, вообще не накапливают пыли, так как поры их пены настолько малы, что пыли просто негде собираться.

В-третьих, использование диван-кровати одновременно в качестве гостевого места и спального попросту негигиенично. Когда вы пьете на диване кофе или чай во время просмотра телевизора, обедаете в гостиной с друзьями или родственниками, крошки еды, брызги от напитков оседают на обивке. Загрязняется она и от рабочей одежды, сумок, если вы имеете нехорошую привычку ставить их на диван. В результате обивка становится буквально напичкана бактериями, которые являются источником таких заболеваний, как дизентерия, сальмонеллез, ангина и острый тонзиллит. Каждая из таких бактерий способна "прожить" на обивке не менее суток. Плюс ко всему гостиные диваны - любимое место отдыха домашних животных, шерсть которых также является источником распространения аллергических заболеваний.

Была выявлена также еще одна опасность диван-кроватей. Выявлен ряд случаев, когда обивку дивана набивали поролоном пополам с материалом с примесью растворителя или других химических веществ. Это происходит в момент, когда диван покрывают краской или лаком не до обивки, а после. Поролон хорошо впитывает любые химические вещества, и от самого дивана, что называется, фонит. В результате после сна на таком ложе у человека нередко болит голова, возникает тошнота и даже рвота.

Эксперты Ассоциации здорового сна США уверены: лучше пожертвовать квадратными метрами, но создать для организма максимально комфортные условия для сна и для здоровья.

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