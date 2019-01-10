Просматривая дамбы, они увидели странные пятна, присмотревшись, не поверили своим глазам - ВИДЕО
10 января 2019 00:30 198
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Источник: ЭфайШоу
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