Открыт новый механизм активации иммунной системы для борьбы с раком

Наша иммунная система устроена довольно интересным образом. С одной стороны она может побороть практически любой инфекционный агент. С другой же, иммунитет очень часто "не видит" прямую опасность. Примерно так и происходит с раком. Но недавно группа исследователей из США и Израиля открыла новый способ активации иммунитета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, он основан на механизме, который позволяет обнаруживать вирусы. Только вот в этом случае присходит маркировка клеток. Сообщается, что новый метод позволит обнаружить и уничтожить онкологию более эффективно, чем это происходит сейчас.

Как сообщает редакция журнала Nature, международную группу исследователей возглавляет профессор Гарвардской медицинской школы Ник Хейнинг и ученые Эрез Леванон и Илано Бучуманская из израильского Университета Бар-Илан. В ходе работы ученые выяснили, что, подавляя некоторые иммунные механизмы, ответственные за "распознавание вирусов", можно эффективнее бороться с раком легких и меланомой.

"Мы выяснили, что, если эти механизмы заблокированы в организме, подверженному онкологии,, иммунная система становится гораздо более чувствительной и в свою очередь еще и более агрессивной по отношению к опухолям."

Ученые выяснили, что утрата функции РНК-редактирующего фермента ADAR1 в опухолевых клетках позволяет ослабить опухоли и сделать их более восприимчивыми к противоопухолевой терапии. Да, это сделает организм более чувствительным к ряду вирусов, но этот можно компенсировать противовирусными мероприятиями. К тому же, после "выключения" ADAR1 опухоли становятся более восприимчивы ко всем видам лечения от традиционной медикаментозной терапии. Более того, в ряде случаев блокада помогает также и при лечении опухолей, получивших резистентность по отношению к проводимой терапии.

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