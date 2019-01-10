Американские физики научились уменьшать объекты до наноразмеров

Ученые из Массачусетского технологического института освоили невероятный способ трансформации материала и научились изготавливать наноразмерные объекты практически любой формы, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Имплозивное производство - это "способ перенести почти любой материал в трехмерную модель с наноразмерной точностью", рассказывает Эдвард Бойден, профессор биоинженерии из MIT. Он утверждает, что все объекты - от металлов до нитей ДНК - обладают определенными шаблонами, которые можно воспроизвести в крошечном масштабе. Подобные методы были известны и раньше, но все они были крайне медленными и не слишком эффективными. По факту, ученым приходилось добавлять слой за слоем на двухмерные наноструктуры или довольствоваться самыми простыми устойчивыми формами - кубами или пирамидами. Само по себе это весьма интересный опыт, вот только практического применение ему так и не нашлось. У наноматериалов огромный спектр использования - от микроскопических роботов до частиц, способных уничтожать раковые клетки - но для этого исследователи должны были научиться работать со сложными формами.

И вот, наконец, выход найден. Технология MIT использует методы, которые в настоящее время уже применяются для увеличения изображений мозговой ткани, но обращают их вспять. Как? Сам процесс подразумевает то, что ткани помещают в гидрогель, который затем естественным путем увеличивается в размерах. Так ученые с помощью обычного микроскопа могут получать очень четкие и детальные изображения. В новой же версии сравнительно крупный объект тоже взаимодействует с гидрогелем. Исследователи выбрали для испытаний полиакрилат - его часто можно встретить в обычных подгузниках. После этого материал "купается" в молекулах флуоресцина, оранжевого красителя, светящегося в желто-зеленом спектре. Это вещество - маркер, благодаря которому ученым будет проще отследить объект. Кроме того, флуоресцин выступает в роли "якоря", к которому можно прикрепить любые другие молекулы. "С помощью света такие якоря фиксируются там, где вам удобно, и в дальнейшим к ним можно присоединить все, что душе угодно", говорит Бойден.

После флуоресцина приходит очередь обработки кислотой, препятствующей образованию отрицательных зарядов в полиакрилатном геле. Без них частицы геля больше не отталкиваются друг от друга на молекулярном уровне - и вещество начинает сжиматься. Новый метод позволяет создать десятикратную усадку в каждом измерении, что равняется уменьшению объема в 1000 раз!

"Люди годами пытались изобрести оборудование для изготовления наноматериалов, но мы поняли, что проще всего будет использовать уже существующие системы. Встраивая материал в гель, можно уменьшить его до наноразмеров - при этом структура останется прежней и не будет искажена", уверяют ученые.

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