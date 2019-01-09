«Хаббл» сделал потрясающую фотографию Галактики Треугольника

Целый год телескоп "Хаббл" делал снимки необычный Галактики Треугольника - одного из соседей Млечного Пути - и наконец астрономы продемонстрировали миру завораживающее изображение в высоком разрешении.

Обычно, когда астрономы говорят о "соседней галактике", они подразумевают Галактику Андромеды, которая отстоит от нас всего на 2,5 миллиона световых лет. Однако чуть дальше (всего на 500 000 с.л.) находится еще одна спиральная галактика, третья по величине в местной группе. Имя ей - Галактика Треугольника, и "Хаббл" недавно заполучил одну из самых подробных и завораживающих фотографий этого удивительного явления:

В объектив попало примерно 25 000 000 планет, что позволит ученым не только изучить Галактику Треугольника, но также прольет свет на некоторые особенности Млечного пути. Итоговое изображение - это результат совмещения 54 снимков, сделанных в период с февраля 2017 по февраль 2018 года, согласно данным Space Telescope Science Institute. Зубчатые "края" - это артефакты, возникшие из-за определенного расположения камер телескопа.

Астрономы установили, что сама галактика насчитывает примерно 40 миллиардов звезд, а ее диаметр составляет примерно 60 000 световых лет. Для сравнения, наш Млечный путь насчитывает сотни (!) миллиардов звезд, а его протяженность - 150 000 световых лет в поперечнике. Однако, согласно новому пресс-релизу, сейчас Галактика Треугольника переживает стадию весьма активного звездообразования - примерно в 10 раз более интенсивного, чем у ее соседа, Галактики Андромеды.

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