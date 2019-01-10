Из чего состоит Большое тихоокеанское мусорное пятно

Исследователи изучили огромную свалку размером с Техас, что дрейфует по волнам Тихого океана, и рассказали о том, из чего на самом деле состоит самая большая мусорная куча в мире.

Когда мы представляем себе Большое мусорное пятно в Тихом океане - самую большую плавучую кучу мусора в мире - в голову приходят образы огромной свалки из пластиковых пакетов, бутылок из-под газировки и кольцевых держателей, в которых так часто застревают дикие животные. Но это всего лишь заблуждение, и новая статья в Scientific Reports убедительно это доказывает, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Как выяснили исследователи, по сути большая часть мусорного пятна состоит из старых, выброшенных орудий лова. Согласно наблюдениям, одни только рыболовные сети составляю 46% (а это 79 000 тонн) мусора. Прочие составляющие плавучей помойки - это ловушки для угрей, устриц, ловчие корзины, веревки и так далее.

Лоуренс Лебретон, океанограф и ведущий автор исследования, в интервью National Geographic признался, что был удивлен этим обстоятельством. "Первоначально мы думали, что орудий лова будет примерно 20%, не больше - это средний показатель в аналогичных мусорных пятнах по всему миру, где на оставшиеся 80% приходится как раз бытовой мусор".

Как известно, в настоящее время крупные организации по защите природы борются преимущественно с бытовым пластиком - одноразовыми пакетами, стаканчиками и столовыми приборами, которые повсеместно распространены в огромных количествах, очень долго разлагаются и потому становятся причиной гибели многих любопытных существ. Оказалось, что на воде проблема немного иная: в этом году Ocean Cleanup, организация, основанная молодым голландцем Бояном Слатом (Boyan Slat), планирует начать работу по утилизации мусора из океанической свалки размером с Техас. Некоторые элементы очень тяжело удалить - к примеру, фрагменты пенопласта и просто мелкие кусочки пластика, которые составляют до 8% от общей массы. Исследователи, в свою очередь, отмечают то, что бороться надо в первую очередь с причиной загрязнения и установить контроль за рыболовным промыслом.

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