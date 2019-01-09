«Инопланетное существо» озадачило Сеть - ВИДЕО
9 января 2019 16:03 65
Пользователи Сети пытаются выяснить, что за существо запечатлел турист в Австралии, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
"Просто еще один инопланетянин в Австралии", - такой записью сопроводил видео автор.
На кадрах ролика видно, как маленькое животное, похожее на сардельку с длинным хвостом, передвигается по белой поверхности.
Пользователи соцсетей заявили, что загадочное существо похоже на крысу, огурец и червя.
Энтомолог Таня Латти рассказала, что таинственный зверь является крысохвостой гусеницей, сообщает Daily Mail.
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