«Инопланетное существо» озадачило Сеть - ВИДЕО

Пользователи Сети пытаются выяснить, что за существо запечатлел турист в Австралии, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Просто еще один инопланетянин в Австралии", - такой записью сопроводил видео автор.

На кадрах ролика видно, как маленькое животное, похожее на сардельку с длинным хвостом, передвигается по белой поверхности.

Пользователи соцсетей заявили, что загадочное существо похоже на крысу, огурец и червя.

Энтомолог Таня Латти рассказала, что таинственный зверь является крысохвостой гусеницей, сообщает Daily Mail.

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