«Инопланетное существо» озадачило Сеть - ВИДЕО

9 января 2019 16:03

Пользователи Сети пытаются выяснить, что за существо запечатлел турист в Австралии, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Просто еще один инопланетянин в Австралии", - такой записью сопроводил видео автор.

На кадрах ролика видно, как маленькое животное, похожее на сардельку с длинным хвостом, передвигается по белой поверхности.

Пользователи соцсетей заявили, что загадочное существо похоже на крысу, огурец и червя.

Энтомолог Таня Латти рассказала, что таинственный зверь является крысохвостой гусеницей, сообщает Daily Mail.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az