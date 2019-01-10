Как Тихий океан сдерживает глобальное потепление

Уже не первый день известно о таком явлении, как глобальное потепление. Однако учитывая то, как долго, по мнению ученых, этот процесс идет, мы должны были явно ощутить его присутствие. Как сообщает редакция журнала Science, за "поддержание баланса" вполне могут отвечать воды Тихого океана, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Дело в том, что, несмотря на то, что поверхностные его слои сохраняют температуру на примерно одном уровне, глубины океана в это же самое время охлаждаются, что в целом нивелирует глобальное изменение климата.

Такие данные получили эксперты из Океанографического института в Вудс-Хоуле и Гарвардского университета.

"Климат изменяется с течением времени. Это естественный процесс." - говорит один из авторов работы Питер Гюйберс, профессор планетологии и наук о земле из Гарвардского университета. "Вода, находящаяся сейчас на дне Тихого океана, была на поверхности еще до начала Малого ледникового периода, в IX-XII веках. Когда температура начала снижаться, она стала холоднее и плотнее, опустившись на дно. Нашей целью было разработать модель того, как внутренние характеристики океанов отвечают на изменения климата на поверхности".

Ученые создали компьютерную симуляцию этих процессов и она подтвердила их догадки. Но этого оказалось недостаточно и они использовали метеорологические данные и данные замеров температуры глубоких слоев воды Тихого океана, взятые 80-х годах прошлого столетия. После сравнения этих показателей с современными оказалось, что холодные слои располагаются на глубине двух километров и глубже. И они продолжают охлаждаться.

"Глубокие слои компенсируют около 30% тепла, поглощенного Мировым океаном в XX веке. Это примерно то количество, которое необходимо для приведения океана в равновесие с атмосферой. Температура воздуха растет из-за парниковых газов, но глубины океана компенсируют это охлаждением воды. Понимание этих процессов позволит лучше разобраться в процессах глобального потепления".

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