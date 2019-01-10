Мертвецы Аль-Ассасифа: мумии и саркофаги древнего некрополя - ФОТО

Город мертвых в Луксоре изобилует древними некрополями и захоронениями, тайны которых еще предстоит открыть. Археологам повезло обнаружить древнюю гробницу чиновника, управляющего ритуалами захоронений знати - разумеется, полную мумий и удивительных погребальных статуэток.



Город Мертвых

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, египетский город Луксор известен как место настоящего паломничества туристов со всех уголков света. В этом нет ничего удивительного: Луксор (или, как его назвали в древности, Уасет") полон памятников древнеегипетской архитектуры и искусства, некоторые из которых дошли до наших дней в отличном состоянии. Луксор делится на две условные части: на правом берегу Нила расположен "Город живых", знаменитый своими храмами; на левом же берегу раскинулся "Город мертвых", о котором сегодня пойдет речь.

Город мертвых - это колоссальная система некрополей и ритуальных сооружений. Долины Царей и Цариц, погребальные храмы Хатшепсут и Мединет-Абу, Колоссы Мемнона и многие другие. Даже сегодня древнее наследие Египта изучено лишь незначительно, а потому археологи регулярно снаряжают экспедиции на поиски новых древностей, сокрытых под толщей песка и земли. Одно из излюбленных мест раскопок - некрополь Аль-Ассасиф. В центре этого грандиозного сооружения расположена огромная общая могила - там хоронили беднейших представителей древнеегипетского общества. Однако помимо этого, некрополь также изобилует захоронениями знати, в частности дворян и высокопоставленных чиновников, приближенных к фараону.

Саркофаги и мумии

Власти Египта представили общественности ряд интереснейших находок, обнаруженных археологами в глубинах Аль-Ассасиф. Во‑первых, это два великолепных саркофага с неплохо сохранившимися мумиями их владельцев. Первый относится к XVII династии и выполнен в стиле "риши" (от арабского ريشة - перо) - его отличает прямоугольная форма и украшения в виде роскошных перьев. По мнению экспертов, в нем был захоронен мужчина-жрец - один из тех, в чьи обязанности входило бальзамирование членов царской семьи. Во втором саркофаге, созданном в период XVIII династии (примерно 13 век до н.э.), археологи обнаружили мумию женщины по имени Туйя в отличном состоянии.

Местом обнаружения этих, а также ряда других (более поздних) мумий стала гробница Тау-Ирект-Ифа - богатого представителя знати, жившего в Карнаке и заведующего "индустрией" захоронений. Она восходит к Среднему царству (примерно 4000 лет назад) и использовалась для захоронений несколько раз в разные периоды времени. Археологам потребовалось почти полгода, чтобы удалить 300 кубометров почвы и открыть вход в гробницу.

Внутри они обнаружили стены и потолок, расписанные цветными фресками, изображающими владельца и его семью. Кроме того, в гробнице были найдены саркофаги, статуи и около 1000 погребальных статуэток из дерева, глины и фаянса - так называемые "ушэбти".