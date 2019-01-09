Археологи нашли самую древнюю баню в мире

Во время археологических раскопок, которые проходили в Центральной Америке, археологам удалось обнаружить древнейшую баню. По предварительным данным, этой бане около 2500 лет, и она являлась оздоровительным комплексом для правительственной верхушки цивилизации мая, передает Day.Az со ссылкой на Newsland.

Американские археологи во время раскопок древнейшего города Накум, который находится в Центральной Америке, а если быть точнее, в Гватемале, обнаружили древнюю баню. По предварительным данным археологов, этой бане может быть больше 2500 лет.

Впервые раскопки этого города начались еще пять лет назад. За это время археологам удалось установить, что это было поселение древнейшей цивилизации мая. Также они уверяют, что данная баня просуществовала около 400 лет, то есть в период с 700 до 300 г. до н.э. и служила для исполнения религиозных обрядов, после чего, по неизвестным причинам, была засыпана камнями.

Изначально археологи думали, что это обычная могила, но в ходе детального исследования, в том числе и после находки различных артефактов, они убедились в том, что это баня. А совсем недавно, им удалось раскопать небольшой туннель, через который, по их словам, вытекали излишки воды.

Похожий подземный ход был ранее обнаружен украинскими археологами во время раскопок города Змиёв, который в Харьковской области. Причиной раскопок стала трещина в асфальте, которая и показала наличие туннеля. Правда привел он не к бане, а к подземному городу, который датируется 11-17 веком.

По мнению украинских археологов, подземный город использовали во время набегов, как тайник.

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