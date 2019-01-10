5 загадок истории, которым суждено остаться тайной

В истории осталось немало почти детективных загадок, которые уже никогда не будут однозначно решены. Даже современники событий порой не могли с точностью ответить, что же случилось и кто виноват. Что говорить о потомках, в распоряжении которых осталось не так много свидетельств, часто необъективных. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям 5 загадок истории, которым, судя по всему, суждено остаться тайной.

Принцы в Тауэре

В 1483 году внезапно скончался король Англии Эдуард IV. Его наследником стал его 13-летний сын Эдуард V, а вторым в очереди - его десятилетний брат Ричард. Но в том же году их дядя Ричард добился от парламента признания племянников незаконнорожденными и отправил их в Тауэр, а сам короновался как Ричард III. Вскоре принцы скончались, однако установить точное время этого события не удается до сих пор.

С легкой руки Шекспира заказчиком убийства считается Ричард III, однако в настоящее время считается, что уже покойного короля могли очернить по приказу Генриха VII Тюдора. Последний женился на сестре принцев Елизавете и отобрал корону у Ричарда в битве при Босворте. Сторонники Ричарда считают, что принцы были живы и после смерти дяди, а убили их уже по приказу Генриху, который в таком случае должен был уступить трон брату жены.

Угличское дело

В истории России также есть детективный сюжет вокруг малолетнего наследника престола. Речь идет о младшем сыне Иоанна Грозного царевиче Дмитрии. Статус царевича при жизни его старшего брата, царя Федора Иоанновича, был спорным. Дмитрий родился от последнего брака Грозного с Марией Нагой, который был недействительным по церковным законам. Фактически, Дмитрий находился в ссылке, его не упоминали в торжественных богослужениях.

Согласно официальной версии следственной комиссии, ребенок страдал эпилепсией и погиб во время припадка, смертельно поранив себя ножом. Впоследствии виновным признали Бориса Годунова, однако глава комиссии Василий Шуйский трижды менял свои показания во времена Смуты. Некоторые историки пересмотрели классическую версию и посчитали, что первоначальные выводы комиссии были правильными, а окружение царицы воспользовалось гибелью ребенка в своих целях. Но выяснить правду в настоящее время невозможно.

Железная маска

Личность самого знаменитого узника французской истории до сих пор является предметом многочисленных спекуляций. За свою жизнь безымянный узник поменял несколько тюрем и скончался в 1703 году. Все его личные вещи были уничтожены после смерти, а стены камеры перекрашены. Известно, что он носил бархатную маску (железной ее сделали легенды) и не имел права разговаривать ни с кем, кроме тюремщика, и то лишь по бытовым вопросам.

Наиболее популярной версией стала теория о брате-близнеце, но нет оснований предполагать, что мать Людовика XIV Анна Австрийская родила близнецов. Королевские роды в то время были зрелищем публичным, и сохранить такое в тайне просто не удалось бы. Но версия о близнеце далеко не единственная.

В разное время узника считали настоящим отцом Людовика XIV, его незаконнорожденным сыном, внебрачным сыном королевы Анны и кардинала Мазарини.

Также Железной маской называли различных исторических лиц, например, герцога Франсуа де Бофора, графа Маттиоли, Николя Фуке и даже Мольера. Истина по-прежнему неизвестна.

Узник Кексгольма

Хотя Железной маской в российской истории принято называть несчастного Иоанна Антоновича, сравнение не совсем корректно, ведь личность младенца-императора, свергнутого Елизаветой Петровной, никогда не скрывалась. Гораздо загадочней оказалась история узника Кексгольмской крепости, которого прозвали Безымянным. Он стал заключенным Порохового погреба в крепости во времена Екатерины II. Ее сын, император Павел, приказал не менять условий содержания.

Лишь Александр I приказал освободить его, но оставил жить в Кексгольме. Император встретился с узником, который к тому времени уже потерял память и разум, без свидетелей и после разговора выглядел заплаканным. Его имя осталось неизвестным. Некоторые историки считают его Иваном Паканиным, который выдавал себя не то за сына Екатерины II, не то за жениха ее дочери.

Жеводанский зверь

В течение трех лет, с 1764 по 1767 год, неизвестный хищник нападал на жителей нескольких французских деревень. Усилия лучших охотников королевства ни к чему не привели. В конце концов зверь был убит Жаном Шастелем серебряной пулей, что породило версию о том, что зверь был оборотнем. Но даже после смерти хищника вопросы не исчезли.

Плохо сделанное чучело зверя не сохранилось. Очевидцы описывали его как хищника размером с лошадь, с вытянутой мордой, гибким хвостом с кисточкой, рыжей шерстью с темной полосой вдоль хребта и бурыми пятнами. Современные специалисты выдвигают различные версии того, к какому виду относился хищник, от гиены до леопарда. Некоторые даже утверждают, что это мог быть реликтовый хищник эндрюсарх.

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