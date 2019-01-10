Точный гороскоп на четверг

Чтобы не упустить большие возможности, которые открывает перед вами сегодняшний гороскоп, не откладывайте свои дела на потом. Не ищите оправданий лени и безынициативности, а решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу. Звезды подсказывают: если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, он может открыть перед вами новые удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья. Именно сегодня как никогда актуальна фраза: "мое здоровье - в моих руках". Ваш настрой на выздоровление может творить чудеса, действуя лучше любого лекарства.

Овен

Сегодня в течение дня Овен неожиданно может почувствовать, что он что-то упускает из виду. Возможно, он не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеет всей информацией в делах, за которые взялся. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому сегодня Овну стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах.

Телец

Ситуация в целом обещает складываться для Тельца замечательно, причем без особенных усилий с его стороны! Что ж, жизнь - не математика. В ней есть такие факторы, как "везучесть", "удачливость", и сегодня Телец имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести его на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Тельца удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

Близнецы

Вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Близнецам стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывают ли они о цели, к которой идут? Держат ли в голове стратегию продвижения? Или же все их время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды гороскопа советуют сегодня Близнецам: возможно, в картине их жизни не хватает каких-то важных штрихов.

Рак

Рак сумеет убедить кого угодно в чем угодно - если он в этом лично заинтересован. Его коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Рак сумеет преподнести как захватывающий детектив, а его фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Рака это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же сегодня есть необходимость вести переговоры с партнерами - лучшего переговорщика, чем Рак, не найти!

Лев

Лев должен гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути он встретит чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Льва окружающие могут "не расслышать", идею зарубить на корню, а предложение - бойкотировать. Однако звезды гороскопа говорят, что если Лев сегодня не отступит, то рано или поздно достигнет своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!

Дева

Деве потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого она способна пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Деве сегодня мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Девы в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Деве бодрый настрой и заставит мобилизоваться.

Весы

Весам будет полезна хорошая трудотерапия - даже несмотря на то, что сами они могут иметь другое мнение на этот счет. Их активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, они быстро это исправят. День наделяет Весы пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, они рискуют до вечера клевать носом. Если же Весы сегодня заставят себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеют: день пройдет насыщенно и интересно.

Скорпион

Скорпион в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать его с небес на землю. От Скорпиона потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Скорпиону удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он сегодня так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.

Стрелец

Стрельцу будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня он будет достаточно рассеян и склонен отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Стрельца будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за сегодняшний день Стрелец, скорее всего, успеет сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, ему стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

Козерог

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Козерогу посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у него запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно сегодня - будет легче найти компромисс. Если же работа Козерога не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., сегодня ему стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!

Водолей

Водолею не стоит надеяться только на себя - ему может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Водолей будет слишком завален делами, и ему придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Водолей не знает, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Сегодня только опираясь на других людей - на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи - Водолей сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал.

Рыбы

Рыбы вдруг почувствуют в себе лидерские задатки. И не без оснований - день действительно склоняет их к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Рыб хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Рыб будут продуманными и взвешенными, у них есть шанс сегодня показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

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