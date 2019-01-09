Фанаты "Гарри Поттера" посчитали, сколько могло бы стоить обучение в Хогвартсе

Авторы издания Mic подсчитали, сколько стоит обучение в знаменитом Хогвартсе, Школе Чародейства из книг о Гарри Поттере. Многие поклонники сказки огорчатся - курс магии им явно не по карману, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Вычислить стоимость обучения в Хогвартсе удалось после того, как автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг сказала, что курс галлеона, валюты, которая используется в мире ее произведений, составляет один к пяти фунтам стерлингов (или к семи долларам).

Таким образом, один год обучения в Хогвартсе будет стоить начинающему магу около 24 тысяч долларов.

Кроме того, студенту придется самостоятельно купить себе телескоп, сову, котел, волшебную палочку, мантию и книги заклинаний, это еще тысяча долларов.

Впрочем, сама Роулинг успокоила своих фанатов, заверив, что Хогвартс не берет со своих студентов денег, все расходы покрывает Министерство Магии.