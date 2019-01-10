Этот ролик с хаски в аэропорту рассмешил Сеть - ВИДЕО
10 января 2019 10:38 62
Очевидцы засняли на видео, как в Международном аэропорту Орландо в США собака породы хаски отказывалась проходить через металлодетектор в аэропорту. Ролик был опубликован газетой "Daily Mail".
На этих забавных кадрах запечатлено, как животное ложилось на пол и отказывалось вставать. По словам автора видео, до того, как он начал съемку, все это происходило уже несколько минут. Образовалась очередь. Хозяйка пыталась поднять хаски, но питомец сопротивлялся и даже поднимал все лапы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В какой-то момент, не выдержав, женщина просто взяла хаски за поводок и поволокла к воротам.
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