Клиент попросил стрижку как на видео, но стилист понял его слишком буквально - ВИДЕО

Блогер Тянь Сю Бот опубликовал в китайском аналоге "Твиттера" Weibo забавный ролик, на кадрах которого у одного из клиентов парикмахерской выбрита на голове кнопка Play. Причём это совсем не причуда заказчика, передает Day.Az со ссылкой на life.ru

Дело в том, что парень заранее готовился к походу в парикмахерскую и знал, чего хочет. Он даже принёс ролик, где запечатлён мужчина с желанной стрижкой. Только поставил его на паузу и в таком виде показал своему мастеру. И тут злую шутку сыграло недопонимание между людьми.

Парикмахер отнёсся к делу с излишней серьёзностью и спросил, действительно ли клиент хочет выбрить ещё и треугольную кнопку. Не совсем понимая, что имеет в виду мастер, парень согласился и в результате стал объектом шуток и звездой Интернета. Видео с ним набрало около 80 тыс. лайков и более 22 тыс. репостов. Но сам парень из-за такого развития событий, похоже, не сильно расстроился, судя по тому, как весело он разгуливал по салону с новым имиджем.

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