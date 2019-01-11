Самые ожидаемые сериалы 2019 года

Day.Az со ссылкой на bazaar.ru представляет пять самых ожидаемых сериалов 2019 года:

"Чудотворцы", TBS, 12 февраля 2019 года​

Этот сериал привлекает, прежде всего, актерским составом: в главных ролях - Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми. Кстати, для 29-летнего Рэдклиффа это вторая крупная телевизионная работа (первая, с которой он справился более чем достойно, - "Записки юного врача"). Здесь он исполняет роль ангела, который должен помешать Богу (Бушеми) уничтожить Землю. Владыка решает отправиться на покой, а человечество ему только в тягость. Он пощадит людей, только если ангелам удастся выполнить очень непростую задачу - помочь двум несчастным людям полюбить друг друга.

"Академия "Амбрелла", Netflix, 15 февраля 2019 года

Это не просто очередная экранизация комикса про супергероев. Во-первых, создателем самого произведения является бывший вокалист рок-группы My Chemical Romance Джерард Уэй. А во-вторых, оно не имеет отношения к вселенной Marvel, а значит снова увидеть Железного человека, Капитана Америку, Халка и других сорвиголов нам пока не грозит. Здесь членам расформированной команды супергероев "Амбрелла" тоже предстоит спасать мир (иначе для чего все это?), но действовать им придется без своего приемного отца и учителя. Посмотрим, как справятся еще "зеленые" спасатели нашей планеты.

"Благие знамения", Amazon Prime, 2019 год (точная дата неизвестна)

По тому, какие премьеры ждут нас в 2019-м, становится очевидна тенденция - детективы и драмы пока не в почете, зато всем интересна фантастика с элементами комедии. Вот и следующий сериал, который готовится к выходу, снова с необычным сюжетом - демону Кроули предстоит "внедрить" на Землю самого Антихриста. Но кому нужен апокалипсис, посчитал нечестивый герой, и сделал так, чтобы дьявольского сына воспитывали добрым и непорочным ребенком. Кстати, и это тоже экранизация - только произведения фантастов Терри Пратчетта и Нила Геймана.

"Ведьмак", Netflix, 2019 год (точная дата неизвестна)

Поклонники одноименной серии книг и видеоигр ликуют - теперь их любимый фантастический сюжет выходит на телеэкраны. Предсказать, каким получился сериал, практически невозможно. Он снят студией Netflix, а потому ждать стоит как минимум качественной и красивой картинки. В главного же персонажа перевоплотился Генри Кавилл, известный по нескольким супергеройским ролям, в том числе Супермена. Ему предстоит спасти представительницу павшего королевства, чей потомок рушит все на своем пути.

"Карнивал Роу", Amazon Prime, 2019 год (точная дата неизвестна)

Кара Делевинь медленно покоряет просторы кинематографа, а теперь еще и сериалов. В "Карнивал Роу" она исполнила главную роль феи Виньетт, а ее партнером стал Орландо Блум (или детектив Райкрофт). Вместе они оказываются в городе Брюг, где назревает нешуточный конфликт между его жителями и беженцами фантастических миров. Другие подробности сериала держатся пока в секрете.

Возвращаются:

- "Большая маленькая ложь", 2 сезон - июнь 2019 года

- "Игра престолов", 8 сезон - апрель 2019 года

- "Настоящий детектив", 3 сезон - 13 января 2019 года

- "Очень странные дела", 3 сезон - 4 июля 2019 года

- "Новый папа" (продолжение "Молодого папы") - осень 2019 года

- "Родина", 8 сезон - февраль 2019 года.

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