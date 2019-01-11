Продукты, которые «растопят» лишние килограммы

Чтобы избавиться от лишнего веса, люди готовы на многое. Например, принимать таблетки для похудания. Однако гораздо лучше включить в свой рацион натуральные продукты-жиросжигатели. Они работают эффективно и приносят большую пользу организму и здоровью.

Day.Az со ссылкой на WMJ.ru представляет читателям список лучших продуктов для сжигания жира.

Фрукты

Полезные свойства фруктов можно перечислять бесконечно. Они необходимы для поддержания здоровья, а к тому же еще и очень вкусные.

Еще один огромный плюс: многие фрукты - мощнейшие жиросжигатели. Грейпфрут отлично расщепляет жир и улучшает обмен веществ. Из всех цитрусовых в нем содержится больше всего витамина С. Ананас не менее эффективно борется с лишним весом. Вдобавок он очень вкусный и обеспечивает длительное чувство насыщения. Еще один из лучших жиросжигателей - авокадо. Этот фрукт содержит омега-9 жирные кислоты, необходимые для организма. Авокадо ускоряет преобразование жира в энергию и повышает скорость обмена веществ. Стоит признать, что этот продукт достаточно калорийный, так что есть ты не захочешь еще долго.

Овощи и корнеплоды

Среди овощей и корнеплодов также немало эффективных жиросжигателей. Еще с древних времен известно о целебных свойствах имбиря. Корень этого продукта ускоряет обмен веществ, активизирует кровеносную систему человека, тем самым стимулирует выработку энергии. Эфирные масла в составе имбиря помогают бороться с дисбалансом кишечника и ускоряют обмен веществ. Из овощей в рацион обязательно стоит добавить брокколи. Этот продукт можно есть в неограниченных количествах, ведь его калорийность минимальна. Вдобавок это один из основных источников витамина С. Еще один идеальный овощ для диетического питания - сельдерей. Растение содержит всего 16 ккал на 100 грамм и считается отличным ингредиентом для салатов. Суп из сельдерея ускорит обмен веществ и поможет быстро убрать лишние сантиметры.

Напитки

Конечно, номер один для здоровья - это простая вода. Ее необходимо потреблять не менее 1,5 литров в день, а начинать утро со стакана теплой воды натощак. Также каждый день стоит пить зеленый чай, который уже давно считается диетическим напитком. Этот мощнейший антиоксидант ускоряет метаболизм и поддерживает тело в тонусе. Зеленый чай растворяет жировые молекулы, улучшает пищеварение и помогает быстро сбросить вес. Для любителей кофе также есть хорошие новости. Молотый черный кофе обладает мощными жиросжигающими свойствами. Он ускоряет метаболизм и повышает температуру в теле. Эти процессы увеличивают скорость расходования жировых отложений и приводят к похудению. Ко всем вышеперечисленным напиткам стоит добавить еще кефир. Он увеличивает производство организмом гормона кальцитриола, благодаря которому сжигается жир. Кальций, содержащийся в кефире, поможет избавиться от жировых отложений и уменьшить количество вновь усваиваемых жиров.

Пряности и специи

Одна из самых эффективных специй для сжигания лишнего жира - это корица. Основное ее достоинство - способность снижать уровень глюкозы в крови. Корица увеличивает скорость метаболизма и предотвращает превращение сахара в жир. Включение чайной ложки этой специи в рацион питания позволит уменьшить аппетит и избежать чувства голода на долгое время. Считается, что корица воздействует на сжигание жиров в одной из самых проблемных зон - в области живота. Продукт стимулирует пищеварительную систему и благотворно влияет на функционирование организма.

Из специй в свой рацион стоит добавить еще и тмин. У него достаточно специфический вкус, но очень полезные свойства. Из-за воздействия на количество углеводов, содержащихся в крови, тмин уменьшает скорость отложения жиров. Также приправа поможет пищеварению и ускорит метаболизм.

Каши

Если ты не любишь кашу еще с детства, стоит пересмотреть свои пристрастия. Возможно, изменить отношение к этому продукту поможет новость о его свойстве эффективно сжигать жир. Да-да, каша помогает быстро скинуть вес, при этом оказывает благотворное воздействие на весь организм. В овсянке содержатся сложные углеводы и клетчатка. Эти компоненты прекрасно усваиваются организмом и утоляют голод на долгое время. Именно поэтому овсяная каша считается идеальным завтраком. Продукт выводит из организма шлаки и токсины, что необходимо для поддержания тела в тонусе.

Широко известна своими жиросжигающими свойствами и другая каша - гречневая. В ее состав входят большое количество витаминов группы B, магний, калий, железо и другие полезные компоненты. В гречке содержится мало углеводов, но много белка, клетчатки и аминокислот. Продукт поможет ускорить обмен веществ и даст длительное чувство насыщения.

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