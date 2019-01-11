Туристические объекты со всего мира, которые разочаровывают - ФОТО

Day.Az со ссылкой на anews.com расскажет о самых популярные туристических местах, которые разочаровали своих посетителей.

Венеция, Италия

Первое место по отрицательным отзывам занял знаменитый своими каналами итальянский город.

Пользовательница написала: "Поначалу рассекающие город каналы кажутся интересными. Но больше там ничего нет. Если ты увидел один из них, то считай, что ты увидел их все".

Пирамиды, Египет

Первое чудо света, пирамиды Гизы, заняли второе место по количеству отрицательных отзывов.

Привыкшие к небоскребам больших городов туристы остаются разочарованными размерами знаменитых пирамид.

Дубай, ОАЭ

Третье место занимает Дубай. Ультрасовременный город называют "бетонными джунглями", где нет ничего настоящего, кроме жары и песка.

Флоренция, Италия

Путешественник, который пожелал остаться анонимным, остался не впечатлен самой большой коллекцией итальянского искусства эпохи Ренессанса, хранящейся во Флоренции. А уникальной архитектурой города оказался и вовсе разочарован, говоря, что "город спроектирован так глупо, что турист непременно вернется на то место, откуда ушел, куда бы он ни направлялся".



Пномпень, Камбоджа

В этой столице полиция не принимает заявления от туристов, которые стали жертвами карманников, так как и карманников, и подобных заявлений слишком уж много.

Санторини, Греция



Остров славится своими идиллическими пляжами, но пользовательницу Кристин Уилсон он не впечатлил. По ее мнению, в нем нет ничего особенного, что отличало бы его от других островов Эгейского моря. Она также считает, что там все очень дорого и слишком много людей.

Акрополь, Греция



Для Грэма Стивенса уникальный памятник ЮНЕСКО показался старыми руинами.

Лувр, Франция



Чарльз Танг признал, что музей обладает одной из самых выдающихся коллекций произведений искусства в мире, но считает, что из-за своего огромного количества они теряются в больших залах и на фоне друг друга.

Таймс-сквер, США

Про знаменитую на весь мир улицу говорят, что сначала она очаровывает, а потом становится скучной и даже клаустрофобной. ​



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