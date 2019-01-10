Зонд NASA запечатлел захватывающее фото Земли из глубин космоса - ФОТО

10 января 2019 15:52

Космическое агентство NASA опубликовало необычную фотографию, которую запечатлел зонд OSIRIS-REx. На фотографии уместился астероид Бенну (главная миссия космического аппарата), а также Землю вместе с Луной - они находятся в левом нижнем углу, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.


Снимок Земли, Луны (слева внизу) и астероида Бенну

На снимке наша планета с естественным спутником находились на расстоянии 114 миллионов километров от космического зонда, при этом расстояние до астероида составляло всего 43 километра.

Сама фотография была получена навигационной камерой OSIRIS-REx NavCam1 19 декабря. Чтобы с такого большого расстояния Земля смогла проявиться на снимке, камере пришлось делать 5-секундную экспозицию.  


Зонд OSIRIS-REx берет пробу грунта с астероида Бенну в представлении художника
 

Зонд OSIRIS-REx стартовал к астероиду Бенну в сентябре 2016 года, а прибыл к месту своего назначения в декабре 2018 года. Бенну - это 500-метровый астероид, относящийся к углеродным стероидам спектрального класса "B" и входящий в группу Аполлонов. Изучение данного и других подобных объектов, как полагают ученые, поможет получить много ценной информации об эволюции нашей Солнечной системы. OSIRIS-REx должен будет сделать забор образцов грунта с Бенну, которые, как ожидается, будут доставлены на Землю в 2023 году.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az