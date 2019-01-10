Любительница кошек приютила 158 питомцев - ВИДЕО

10 января 2019 16:15

42-летняя Виолетта Хасан Нур, детский психолог, проживающая в городе Пеканбару (остров Суматра, провинция Риау, Индонезия) организовала приют для больных и брошенных кошек, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Индонезийка спасла 158 разношёрстных питомцев, которых ей приносили с разных концов города.

В приюте, названным в честь его создательницы "Violetta's Rescue" есть специальные помещения для персидских и длинношерстных кошек, а также слепых и других животных, нуждающихся в особом уходе.

Стерилизованные и вакцинированные усатые обитатели приюта проживают во дворе, где они могут свободно передвигаться, благо мягкий климат на острове позволяет им круглый год жить под открытым небом.

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Любительница кошек приютила 158 питомцев

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