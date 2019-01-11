5 вещей, от которых необходимо избавиться в начале года

Отшумела предновогодняя суета, закончились длинные выходные и пора подумать о том, как мы проведем этот год, чтобы он стал более продуктивным и успешным, чем предыдущий. Ничто так не тянет назад, как груз ненужных вещей.

От чего нужно избавиться в начале года и как это сделать расскажет Day.Az со ссылкой на Passion.ru.

Сейчас о расхламлении, о разумном потреблении и избавлении от всего лишнего пишут психологи, стилисты, тренеры личностного роста и, конечно, больше всего организаторы пространства. Но многие люди не могут понять, что им действительно нужно, а что нет. Поговорим о вещах, которые помогут вам начать год с легкостью, впустить в свою жизнь что-то новое.

Попробуйте определить для себя, что вы хотите от этого года и ответьте на несколько вопросов:

- Чем хотите заниматься?

- Каким вы видите себя в новом году и в будущем вообще?

- Какие цели и планы?

Ответив полно и честно на вопросы, вы сможете понять, какие вещи нужны вам для этого и от каких пора избавиться.

С чего стоит начать?

Подарки

После праздников дом пополнился множеством разных подарков. К сожалению, так бывает, что не все пришлись ко двору. Поберегите себя: из всех ненужных вещей в доме ненужные подарки отнимают у вас самое большое количество энергии. Каждый раз, когда вы натыкаетесь на них, вновь и вновь проигрываете эту историю: мне это подарили-мне не понравилась-что с этим делать-выкину, а вдруг обидятся...

И так до бесконечности. Функция подарка заканчивается сразу после дарения, ее смысл обменяться положительными эмоциями. Дальше это просто вещь, такая же, как другие и вы можете распоряжаться ей, как угодно. Продать или отдать, но расстаемся без сожаления. Также рекомендую поступить и с припрятанным "добром" со всех предыдущих праздников.

Чувство вины

Оно во многом связано с предыдущим пунктом. Многим стыдно избавляться именно от подарков. Но есть еще дорогие собственноручно купленные вещи. Например, кухонный комбайн, который занимает целую полку на кухне и используется в лучшем случае 1-2 раза в год. Или статуэтка, которую вы купили в путешествии, но никак не найдете ей места, поэтому она пылится где-то на антресолях. Вроде, и не нужны эти вещи, но стыдно отдать/продать, ведь они дорого стоили. Однако вещь не стоит ничего, если она лежит и не используется. Предлагаю быть честными сами с собой. Возможно, та покупка была ошибкой или её необходимость уже не актуальна. Просто признайтесь в этом и отпустите чувство вины, а также ненужную вещь.

Сломанные/порванные вещи

Если вы не починили или не отдали в ремонт их сразу, прошло уже несколько месяцев (а то и лет), какова вероятность что это еще пригодится? Будьте и здесь честны с собой, смысла хранить уже нет. Может, сдать на переработку, в трейд-ин или продать по сходной цене. Кому-то эта вещь еще послужит, а вам уже не нужна. Посуда со сколами, неработающая техника, истрепанные книги - однозначно нет. Без сомнения избавляйтесь от одежды с дырками и пятнами. Да-да, дома и на даче тоже нужно ходить в опрятной одежде, а не в обносках. В первую очередь даже для себя, а не для кого-то. Испорченные вещи несут негативную энергию и занимают место.

Гаджеты

Для того, чтобы начать год эффективно и с новой энергией, обязательно рекомендую провести зачистку в гаджетах. Разгребите завалы в папках на компьютере и в телефоне. Миллион и одно фото котиков и детей пора рассортировать, удалить лишнее. Можно заниматься этим в "вынужденно-свободное время". Например, когда стоите в очереди или ждёте кого-то.

Следите за количеством подписок в социальных сетях. Об этом много говорят, но инстаграм, фейсбук и ютуб реально высасывают уйму времени и энергии. Повторить уже прописную истину не будет лишним.

Удалите ненужные приложения на смартфоне, отключите отвлекающие уведомления мессенджеров. Вот увидите, как высвободится время и появятся силы на что-то важное.

Новогодняя елка

Да, это забавно и повод для многочисленных шуток. Но не надо откладывать уборку главного праздничного атрибута до марта или лучших времен! Найдите в себе силы разобрать елочные игрушки и украшения и провести генеральную уборку - так вы и дом приведете в порядок, и избавитесь от ненужного хлама.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook