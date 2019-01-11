Как отдыхают пилоты и стюардессы во время полета
Каждая авиакомпания заботится не только о комфорте своих пассажиров, но и делает все возможное, чтобы весь экипаж чувствовал себя хорошо. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет несколько основополагающих правил об отдыхе, которых неукоснительно придерживаются и пилоты, и стюардессы.
Время на отдых
У каждой из стюардесс во время полета есть до пяти часов на отдых. Отведенное время варьируется от длины перелета. Пока одна стюардесса отдыхает, остальные смотрят за порядком в салоне.
Например, в Boeing 787 есть даже целых пять спальных мест, которые располагаются под пассажирским салонам. Именно туда отправляются члены экипажа, которым пора немного передохнуть.
Пилоты и меню
Чтобы снизить риск пищевого отравления сразу у обоих пилотов, для них составляют разное меню. Все гениальное - просто!
Когда спят пилоты?
А спят они по очереди. И время на отдых также варьируется длиной перелета. Важно, чтобы пока один пилот отдыхал, второй не покидал кабину пилота и следил за движением самолета.
У пилотов также есть спальные места, но в отличие от стюардесс, в некоторых моделях самолета для них обустроено еще и мягкое комфортабельное кресло.
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