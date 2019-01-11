Какие звуки не слышат женщины

Пословица о том, что женщины любят ушами имеет вполне научное объяснение. Точнее сказать - женский слух значительно отличается от мужского в плане различия звуков, голосов и нот.

Как передает Day.Az со ссылкой на umnaja.ru, прекрасному полу доступен более широкий диапазон, чем представителям пола сильного, особенно в верхних частотах - это подтвердили исследования, проведённые специалистами Лаборатории Белла из Нью-Йорка. Вот только имеется одна небольшая проблема - низкие частоты женщины слышат хуже.

Всё дело заключается не в строении слухового аппарата, а в высших функциях мозга. Женщина природно настроена на рождение и выращивание потомства, поэтому её мозг настраивает органы слуха таким образом, чтобы оба яснее и лучше слышала именно высокие частоты (писк или плач ребёнка), поэтому низким частотам звуков мозг отводит совсем немного места во внимании. Именно низкие частоты не являются крайне необходимыми для различения женским слухом, поэтому дамы могут плохо различать ноты низкой тональности.

Звуковых оттенков, в плане, например, человеческого голоса, намного больше в высоких частотах, чем низких. Именно поэтому именно женщины лучше распознают настроение, которое может быть передано звуков - мужчинам подобное недоступно, если специально не прислушиваться. Частоты ниже 1800 Гц женщина вообще слабо воспринимает, к тому же такие низкие звуки её вообще кажутся раздражающими и неприятными. С другой стороны женщинам нравится низкий мужской голос, а не высокий, но это уже другая история.

Между прочим исследования показали, что подобным слухом обладают и самки животных. Впрочем, здесь ничего удивительного, поскольку природа для всех одинакова, а инстинкты в плане воспроизведения потомства схожи у людей и животных.

Таким образом суть вопроса зависит именно от особенностей женского организма и определённой доли психики. Разумеется, необходимо делать скидку и на существующие недостатки слуха, например, вследствие заболевания или возраста. С возрастом, кстати, теряется возможность различать именно высокие частоты, поэтому женщина в этом плане страдает больше, ведь она и так плохо слышит низкие.

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