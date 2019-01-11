Заболевания, о которых может сигнализировать кожа

Врачи рассказали о болезнях, симптомы которых может предупредить кожа человека на ранней стадии.

Как передает Day.Az со ссылкой на vmdaily.ru, медики отмечают, что кожный покров не только защищает организм от внешнего негативного воздействия, но и сигнализирует, когда организму нужна врачебная помощь. Так, прыщи и угри, появившиеся на тыльной стороне кистей рук, а также ломкость ногтей - первичные признаки развития недуга. Отметим, что уплотнение кожи вокруг шеи и подмышек также указывает на проблемы со здоровьем.

Такая клиническая картина, по словам специалистов, чаще всего наблюдается при болезнях щитовидной железы, при сахарном диабете и ревматоидном артрите.

Зудящие пузырьки, которые появились на коленях, локтях и ягодицах могут быть верными признаками гепатита C. Подобные признаки могут свидетельствовать и о заболеваниях кишечника и надпочечниковой недостаточности.

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