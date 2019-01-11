Точный гороскоп на пятницу

Если вы ждете, что сегодня в ваш дом или офис неожиданно заглянет принц на белом коне, то увы, сегодня гороскоп к этому отнюдь не склоняет. Романтика, чувственные страсти, пылающий огонь любви - все это сегодня не слишком актуально. Зато день хорош для налаживания семейных отношений, заключения продуманных браков и подписания брачных контрактов, а также для планирования и организации любых мероприятий. Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!

Овен

Сегодня Овен будет демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости он способен виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Овен сегодня сумеет произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к его компетенции - только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.

Телец

Тельцу противопоказано браться за любые важные проекты - есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Телец сегодня пренебрежет этим советом, ему следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем он ожидал.

Близнецы

Во всем, за что бы Близнецы ни брались, они будут склонны до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях их упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды гороскопа предупреждают Близнецов, что день склоняет их к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что они, как и любой другой человек, не могут ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Близнецам сегодня не следует быть слишком самонадеянными.

Рак

Звезды гороскопа советуют Раку заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ним и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему именно сегодня. Поговорив откровенно, по душам, Рак не только избавится от груза, но и имеет все шансы, что его поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу его отношениям.

Лев

Звезды гороскопа категорически не советуют Льву обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение его дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Льва имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой сегодня для Льва будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если его все-таки вызовут на разговор - больше слушать, чем говорить.

Дева

В течение дня ситуация обещает поставить Деву перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Деве не удастся занять нейтральную позицию: ей придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Деве необходимо заранее просчитать, где плюсов для нее окажется больше.

Весы

Весы будут аккуратны как никогда! Беспорядок способен их раздражать, заставляя Весы бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым сегодня для них будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее - навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Весы будут готовы, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.

Скорпион

Сегодня день идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Скорпиона! Говорят, что смелость - это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то сегодня и ситуация, и окружающие будут поощрять Скорпиона совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Скорпиона сегодня вряд ли получится. И для его самооценки это очень даже хорошо.

Стрелец

Стрелец может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, он уже долго бился над ее решением, а может быть, просто не знает, как к ней подступиться. Или же задача кажется ему непосильной. Как бы то ни было, звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня не торопиться с выводами и отложить проблему на потом - в другой день больше шансов за то, что ему удастся найти выход из положения.

Козерог

Козерог будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать быстро и четко, помогая Козерогу ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Козерог сегодня способен творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.

Водолей

Водолей не настроен рисковать деньгами, даже если ситуация будет его к этому подталкивать. Он предпочтет сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Водолей сегодня способен упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато он точно избежит ненужных трат и возможных потерь. Звезды гороскопа советуют Водолею посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От его внимательного взгляда не укроется ни один подвох!

Рыбы

Рыбы настроены работать с полной самоотдачей - потребности дела они будут ставить куда выше собственных! Из-за этого в их сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если сегодня у Рыб выходной), ведь главным для них будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Рыб приятными бонусами.

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