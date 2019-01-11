Биткоин может пережить даже ядерную войну

Центральные банки стран с неудачным монетарным планированием с большой долей вероятности обратят свой взор на биткоин. Такую мысль высказал известный криптограф и создатель Bit Gold Ник Сабо. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, пишет Finance Magnates.

По его словам, в ситуации когда центробанк не может доверять правительственным облигациям или вынужден работать в условиях международных санкций, биткоин может быть использован для пополнения национальных золотых резервов.

"Запасы золота физически уязвимы. Первое, что интересовало нацистов после завоевания стран Европы, - золотой запас центральных банков", - указал Сабо.

В подтверждение своих слов эксперт напомнил о росте популярности биткоина в Венесуэле, Зимбабве и Иране.

"Меньшая уязвимость биткоина по сравнению с драгоценными металлами позволит ему пережить даже ядерную войну", - резюмировал Ник Сабо.