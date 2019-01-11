Ученые нашли необычную связь между ожирением и "усыханием" мозга

Наличие у человека излишнего жира, особенно в области живота и талии, может быть связано с "усыханием" мозга. К такому выводу, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона и Университета Лабфоро.

Ученые проанализировали данные 9652 человек из проекта UK Biobank Study, который в течение четырех лет исследовал комплексные возрастные заболевания. Учитывались такие показатели, как индекс массы тела, соотношение объема талии и бедер и общая масса жира. Выяснилось, что приблизительно 19% человек страдают ожирением.



Затем ученые исследовали работу их мозга с помощью магнитно-резонансной терапии, оценивая объем как серого, так и белого вещества. Также всех исследуемых подробно расспросили об их привычках и образе жизни.

В результате выяснилось, что у людей, страдающим ожирением, объем серого вещества меньше, чем у более стройных участников эксперимента. Так, объем серого вещества у людей со стандартным ИМТ составлял 798, с немного повышенным - 793, а у людей с лишним весом - 786.



Примечательно, что такое "усыхание" мозга наблюдалось в основном у людей с абдоминальным ожирением, при котором избыток жировой ткани скапливается вокруг в области живота. Объем белого вещества у всех испытуемых не отличался.

Ученые отметили, что пока сложно говорить о том, что является причиной, а что следствием такой корреляции: ожирение способствует усыханию мозга или уменьшение объема серого вещества влияет на набор лишнего веса.

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