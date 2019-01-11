Это видео стремительно набирает популярность в Сети - ВИДЕО

Некий Майкл Миннильо в канун Нового года, во время предпраздничного фуршета, используя саблю, крайне неудачно попытался откупорить 15-литровую ёмкость с шампанским "Billecart-Salmon Brut", стоимостью более 1900 USD, в ресторане Сан-Франциско, имеющем три звезды Мишлена, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Неуклюжий менеджер нанёс несколько сокрушительных ударов саблей по дорогостоящей бутылке, в результате чего все 15 литров пенного напитка оказались на полу и на стоящих рядом работниках увеселительного заведения.

Майкл Миннильо, как французский кавалерист попытался произвести впечатление на собравшихся коллег, которые запечатлели на камеры своих гаджетов зрелищный провал.

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