Это видео стремительно набирает популярность в Сети - ВИДЕО

11 января 2019 13:38

Некий Майкл Миннильо в канун Нового года, во время предпраздничного фуршета, используя саблю, крайне неудачно попытался откупорить 15-литровую ёмкость с шампанским "Billecart-Salmon Brut", стоимостью более 1900 USD, в ресторане Сан-Франциско, имеющем три звезды Мишлена, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Неуклюжий менеджер нанёс несколько сокрушительных ударов саблей по дорогостоящей бутылке, в результате чего все 15 литров пенного напитка оказались на полу и на стоящих рядом работниках увеселительного заведения.

Майкл Миннильо, как французский кавалерист попытался произвести впечатление на собравшихся коллег, которые запечатлели на камеры своих гаджетов зрелищный провал.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Неуклюжий менеджер ресторана по-кавалерийски разбил 15-литровую бутылку шампанского стоимостью 2000 долларов

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az