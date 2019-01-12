10 невероятных историй побега заложников - ВИДЕО
12 января 2019 09:15 99
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Источник: Я РОБОТ
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
06:31 483
Какие продукты помогут при простуде
06:10 801
Шокирующие факты о кипяченой воде
05:54 286
Почему паук не прилипает к паутине
04:45 376
Малоизвестные факты о Древнем Египте
04:13 394
Жуткий остров Повелья - ФОТО
-
11 Янв. 12:07 9 992
-
11 Янв. 16:10 6 894
-
11 Янв. 22:23 5 387
-
11 Янв. 16:45 4 369
-
11 Янв. 18:18 4 145