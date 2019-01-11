В Индии похоронить 130-летнего крокодила пришли 500 человек - ВИДЕО
Полтысячи индийцев пришли на роскошные похороны 130-летней рептилии по имени Гангарам, пишет индийская газета Hindustan Times.
Люди обнаружили труп трехметрового крокодила 8 января и решили устроить достойные похороны. Всю свою жизнь Гангарам жил в пруду индийской деревни, был дружелюбным и успел полюбиться местным жителям, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.
"Даже дети могли плавать рядом с ним, и Гангарам никогда не нападал и не причинял никому вреда. Он был не крокодилом, а другом", - отмечается в сообщении.
Известно, что рептилия умерла от естественных причин. Украшенного цветами и гирляндами крокодила привезли на тракторе. Теперь жители деревни хотят поставить ему памятник возле пруда.
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