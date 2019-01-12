Ученые открыли новый способ лечения сердечной недостаточности - ПОДРОБНОСТИ

В основе диастолической сердечной недостаточности лежит неспособность желудочков нормально расслабляться и наполняться в состоянии диастолы (сердечной паузы).

Основные причины развития этой патологии: артериальная гипертензия, гипертрофии миокарда, констриктивные поражения миокарда и перикарда и ишемическая болезнь сердца. Симптомы могут включать в себя одышку при незначительной физической нагрузке и даже лежа, ощущение "кома в горле" или тяжести за грудиной, отеки ног, онемение пальцев рук и др.

На данный момент специфического лечения диастолическая сердечная недостаточность не имеет. Однако исследователи из Медицинской школы Миннесотского университета предложили оригинальный способ терапии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сперва ученые выяснили, что диастолическую дисфункцию вызывает митохондриальный окислительный стресс в клетках сердца. При этом известно, что для митохондриальной функции важен магний. Сопоставив оба факта, ученые предложили использовать с целью лечения диастолической сердечной недостаточности добавки магния.

Гипотезу проверили на мышиной модели заболевания. Магний успешно устранил недостаточное сердечное расслабление, являющееся ключевым признаком диастолической сердечной недостаточности.

Дополнительно исследователи обнаружили, что магниевая добавка улучшает функцию митохондрий и уровень глюкозы в крови у пациентов с ожирением и диабетом. В то же время ожирение и диабет являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это косвенно подтверждает возможность лечения сердечной дисфункции с помощью магния. В ближайшее время исследователи планируют проверку гипотезы на людях.

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