Сколько можно обходиться без кислорода без вреда для здоровья?

Если бы раздавали сверхспособности, какую бы из предложенных вы взяли? Возможность обходиться без еды, без сна или без воздуха? Велика вероятность, что наименее популярным окажется последний пункт. Мы дышим гораздо чаще, чем едим или спим, но воспринимаем воздух как должное, как то, чего всегда хватит. Это разумно, но некоторые люди - в основном, ныряльщики-фридайверы, возвели управление дыханием в абсолют. Им тоже нужен воздух, просто они точно знают, когда и сколько.

Простой факт - мы не способны обходиться без кислорода, и это отличительная черта большинства живых организмов на Земле. Как передает Day.Az со ссылкой на mirtayn.ru, кислород в тканях окисляет органические вещества, получаемые с пищей, позволяя вырабатывать энергию для жизни. Его нужно столько, что сложно себе представить - стандартная суточная доза начинается от 300 литров, а при тяжелой работе это число можно смело умножать на десять, легкие трудятся без остановки.

Назад же мы выпускаем образующийся при окислении углекислый газ, тоже с помощью легких. Именно поэтому мы дышим так часто - около пятнадцати раз в минуту, и очень не любим задерживать дыхание. Как вообще при таких потребностях организма перекрывать ему доступ к воздуху дольше, чем на пару минут? Это не так уж и сложно, пять-семь минут без воздуха не нанесут особого вреда нетренированному человеку.

Правда, если попытаться задержать дыхание просто усилием воли, тело начнет бунтовать уже спустя минуту и заставит хозяина-экспериментатора сделать желанный вдох. Если регулярно тренироваться, порог "нетерпимости" можно существенно снизить, другой вопрос: зачем этим заниматься кому-то, не связанному с водными видами спорта, охотой на жемчуг или нырянием вообще? Разве что для развлечения, повергать в шок друзей и родных, выигрывать споры. Тогда следует помнить, что серьезные упражнения по задержке дыхания безопасны где-то на уровне жонглирования ножами. Результат весьма эффектный, но затея рисковая.

Если разобрать материалы на тему дыхания, можно быстро столкнуться с противоречием: в одном месте уверяют, что после семи минут без воздуха велика вероятность наступления клинической смерти, а в другом - поздравляют с новым рекордом Тома Ситаса, пробывшего под водой без оборудования 23 минуты и одну секунду. Ничего себе время, не правда ли? Те же дельфины, в отличие от нас, живущие в воде, задерживают дыхание максимум минут на 15, а тут кто-то умудрился их обскакать. Может, этому немецкому Ихтиандру тоже пересадили жабры акулы?



Том Ситас

На деле, конечно, все немного сложнее. Ситас не жульничал, но и с дельфином в нормальных условиях соревноваться мог бы с трудом. Он побил рекорд в так называемом "статическом апноэ" - особой спортивной дисциплине, предполагающей задержку дыхания на малой глубине при почти полной неподвижности тела. А иначе, собственно, подобные достижения попросту не были бы возможны при "динамическом апноэ", то есть нырянии на большую глубину с ластами и без, рекорды по задержке дыхания как правило не превышают пяти минут.

Фактически, статическое апноэ - техника медитации под водой, для которой проводятся отдельные тренировки. Фридайверы тратят годы не только на то, чтобы отключить психологические барьеры, но и натурально меняют собственный организм. Увеличивается объем легких, окислительные процессы проходят медленнее и, соответственно, замедляется выработка ядовитого углекислого газа. Но даже со всеми ухищрениями и десятилетними практиками выше головы прыгнуть крайне тяжело.

Существуют два вида состязаний по статическому апноэ - с использованием чистого кислорода и без него. Если перед нырком фридайвер надышится кислородом без примесей, он сможет удвоить время задержки дыхания. Рекорд того же Ситаса без трюка с чистым кислородом - 10 минут и 12 секунд. Тоже впечатляет, слов нет, но это же не 23 минуты. Так что киты и дельфины могут облегченно выдохнуть.

Если вернуться к задержке дыхания, как к способу удивить публику, взгляд неизбежно упадет на знаменитых фокусников и иллюзионистов. Одним из самых популярных трюков легендарного Гарри Гудини являлось освобождение из цепей в водной камере, а в какой-то момент его и вовсе бросали в Темзу, заковав в кандалы и прицепив к ногам железный шар. Чтобы выжить в подобных представлениях требовалась не только ловкость и гибкость (или даже заранее заготовленный ключ).



Гарри Гудини

Это сегодня обучение апноэ доступно многим, а в начале XX века задержать дыхание и на пять минут казалось чем-то невероятным. К тому же, одно дело медитировать, погрузившись с головой в ванну, а другое - опускаться на дно реки с кандалами на конечностях и гирей на ноге. Если технику дыхания Гудини мог у кого-то разузнать, то стальную волю он тренировал абсолютно самостоятельно.

Современный иллюзионист Дэвид Блейн задерживал дыхание ненамного меньше мировых рекордов - на 17 минут и 4 секунды. С использованием чистого кислорода, конечно. Блейн вообще изрядно экспериментировал с ограниченной подачей воздуха: залезал на неделю в подземный гроб, затем в стеклянный пузырь с водой, куда воздух подавался по трубке, а также три дня провел в специально сформированной ледяной глыбе. Дышать в таких условиях и сохранять спокойствие - отдельное искусство.



Дэвид Блейн

Кислород на первый взгляд нужен всем: людям и остальным животным, растениям и грибам, большинству микроорганизмов. Хотя кто-то все же ухитряется обходиться без него, но равняться на такой ориентир вряд ли захочется.

Анаэробы - организмы, не требующие для жизни кислорода, в основном представлены бактериями, вызывающими у нас ту или иную заразу. Анаэробов несложно отыскать во всех гнойно-воспалительных очагах, их названия знакомы нам с детства (к сожалению) - кишечная палочка, стафилококки, стрептококки, столбняк, ботулизм и прочее.

Некоторым из них кислород не то что не нужен, но и прямо противопоказан, ядовит, что является вполне неплохой новостью для таких зависимых от воздуха организмов, как мы. Это, впрочем, не значит, что задерживая дыхание, мы подвергаемся риску атаки бактерий.

Постоянно слыша о необходимости кислорода, кто-то, забыв школьные уроки, может подумать, что в воздухе его большая часть. Но это совершенно не так. Воздух на 78,1% состоит из азота, кислорода в нем лишь 20,93%. Азот, к слову, мы при дыхании усваивать неспособны, и легкие просто его отфильтровывают.

Теперь возникает ощущение, что кислорода в атмосфере маловато, правда? А вот и нет, его больше чем когда-либо. Пару сотен миллионов лет назад, во времена динозавров и гигантских насекомых, концентрация кислорода в воздухе колебалась на уровне 10-15%. Что, кстати, и позволяло древним гигантам оставаться гигантами, по крайней мере по ряду теорий. А вот современный человек в такой атмосфере, скорее всего, быстро бы задохнулся (не из-за недостатка кислорода, а от переизбытка углекислого газа).

Люди никак не могут без кислорода, даже если замораживают себя во льду или ныряют на огромные глубины. Мы хотим жить, а следовательно, дышим, насколько бы внушительные ни ставили рекорды. Возможно, и к лучшему, что нельзя выбрать сверхспособность по отказу от воздуха, зачем становиться ближе к кишечным палочкам?

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

